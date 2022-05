Caterham představuje nový vrchol, model Seven 420 Cup

Jmenuje se Seven 420 Cup a nemá čelní sklo, dveře ani sedačky. Naopak má ochrannou klec kolem posádky, blinkry a registrační značky. Automobilka ho označuje za „nejlepší seven na okruhové dny, který jsme postavili“.

Co do komfortu posádky tu nečekejte nic speciálního, když vůz ve znamení úspor hmotnosti - vůz váží 560 kg - nemá ani čelní sklo. Ovladače v interiéru však ukazují na přítomnost vyhřívání sedaček a topení.

Konečně ta nejsmutnější zpráva - Seven 420 Cup kvůli emisním nařízením nebude oficiálně dovážen do EU, bude se prodávat jen ve Velké Británii a v USA. Cena startuje na 55 tisících liber, tedy 1,59 milionu korun; případný individuální dovoz do ČR ji samozřejmě zvedne nejméně o 10procentní clo, 20procentní DPH a náklady s přihlášením do provozu.