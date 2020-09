Za volantem nového Porsche 911 Turbo S Cabriolet: Volba pro řidiče leží nejspíš jinde

I přes novinářsky nepříznivou organizaci jsem si aspoň trošku splnil, co jsem chtěl – posadil se za volant nové devětsetjedenáctky. Generace 992, a to rovnou vrcholová „civilní“ varianta Turbo S Cabriolet, se tak stala prvním exemplářem jedné z největších ikon automobilového světa, kterou jsem řídil.

Začněme rovnou slonem v kuchyni – vzhledem. Devětsetjedenáctka ve verzi Cabriolet je snad jediné kabrio na světě, které vypadá líp s nataženou střechou než se složenou. Jelikož má motor za zadní nápravou a ještě sem někam musí vměstnat střechu, má zadek jak ten slon a vzhledově působí nesmírně nevyváženě. A nejen to – i když sednu za volant, mám dojem ohromné masy za zády.

Vyjma sedaček tvrdých i na měřítka německých aut je ale v interiéru všechno v pořádku. Spousta věcí, včetně klimatizace či ovládání některých prvků auta, jako např. klapek ve výfuku, má poctivé fyzické ovladače. A když na ně sáhnete, máte dojem, že vydrží tisíc let – tak fortelně je interiér zpracován.

Ovšem, jak už to u podobných ukazatelů bývá, pokud tam naskakují nějaká zajímavá čísla, není moc čas sledovat nějaké displeje. Tím spíš, že sedím v Turbu S Cabriolet, jehož plochý šestiválec dává 650 koní a 800 N.m a na stovku má zvládnout zrychlit za těžko představitelných 2,8 sekundy.

Když mám tedy prostor přišlápnout plyn – „máma kachna“ vpředu se s rychlostí opravdu nestydí, třebaže jen na rovných úsecích – je mi naprosto jasné, proč se o vrcholové devětsetjedenáctce často hovoří jako o nejrychlejším konvenčním autě na světě. Zátah taycanu, v němž jsem seděl před pár minutami, to samozřejmě není, ale rychlost je i tak šílená.

Jelikož je právě 718 jedno z nejlepších řidičských aut na světě i díky tomu, že má motor na správném místě, tj. uvnitř rozvoru náprav, nevýhoda motoru za zadní nápravou u devětsetjedenáctky je okamžitě znát. Příď je mrštná a na povely volantem reaguje skoro až telepaticky, ale mase vzadu jako by se nechtělo následovat nos auta.

Je to samozřejmě první dojem z pár minut za volantem. Řada aut funguje tak nějak nemastně neslaně, dokud jedete zvolna, a až když pořádně zatlačíte na pilu někde v točitém úseku silnice, vlastnosti podvozku se skutečně projeví.

Nepochybuji o tom, že němečtí inženýři za těch sedmdesát let dokázali i z koncepce auta s motorem vně rozvoru náprav, která je od základu z hlediska jízdních vlastností zcela nevhodná, vykřesat vážně skvělé sportovní auto. Ostatně, ódy na 911 generace 997 se pějí dodnes a nějaký reálný základ mít musí.

Za volantem Cayenne, v němž se vracím tam, odkud jsme vyjeli, už jen zapínám adaptivní tempomat a aktivní vedení v jízdních pruzích a přemýšlím, jestli můžu o své první zkušenosti s velikánem 911 napsat ještě něco víc, než co se mi vešlo do hlasové poznámky, vytvořené bezprostředně po řízení.

Snad jen podivný systém stahování bočních oken, kdy malá zadní okénka nemohou být vytažena bez těch předních, a dovírají se právě zadní, která na sobě mají těsnění, do předních. To je opačný postup než u všech ostatních kabrioletů, se kterými jsem jezdil, ale asi to má nějaký smysl.