Budou auta levnější, nebo dražší? Do vývoje cen promluví nejen koronavirus

V posledních pár týdnech se objevila řada názorů na to, jak se budou vyvíjet ceny nových aut. Ovšem často zcela protichůdné. Podle některých analytiků auta zlevní i o stovky tisíc korun, podle jiných zase není pro zlevňování prostor.

Proti zlevňování však je hlasů více, a to zejména z těch stran, které se dovozem a prodejem nových aut v Česku skutečně zabývají. Jan Jandečka z firmy Fleet Consulting uvádí, že důvodem pro zdražování můžou být i právě nucené odstávky kvůli koronaviru.

„Prvním důvodem pro nezlevňování nových aut mohou být právě dopady zastavené výroby a váznoucích prodejů, kdy se očekává, že jen v Evropě by se odhadované ztráty mohly vyšplhat až na 66 miliard eur (1,75 bilionu korun),” píše Jandečka.

David Pavlíček z českého zastoupení automobilky Hyundai očekává zdražování, a to „vzhledem k emisním limitům, nástupu nových technologií, nepříznivému kurzu české koruny apod., u nás konkrétně zdražení podpoří i nástup nových modelů v závěru tohoto roku”.

Kateřina Vaňková Jouglíčková z automobilky Kia se vyjádřila podobně: „Modernizované nebo zcela nové modely, které přichází a v následujících měsících budou přicházet na český trh, přinášejí zákazníkům řadu technických inovací, bezpečnostních prvků výbavy, nové funkce konektivity apod. Ať jsou tyto prvky povinné či nepovinné, mají v sobě počáteční investici. A to je důvodem, proč novinky, nahrazující odcházející generace modelů, nemohou být a nebudou dostupné s levnější pořizovací cenou.”

„Na tom se nic nezměnilo, takže trend zvyšování cen bude přes názory některých analytiků pokračovat i v letošním roce. Navíc od ledna 2021 platí nová emisní norma Euro 6d-ISC-FCM, jejíž splnění vyžaduje další investice do technologií, a tedy i tlak na zvýšení zákaznických cen,“ dodal.

Jak si tedy vysvětlit konkrétní nabídky některých aut, které člověk snadno najde na internetu, když u nich vidíme poutání na slevy ve výši desítek i stovek tisíc korun? Jan Jandečka je „přesvědčen, že (tyto slevy platí) pouze krátkodobě a do vyprodání skladových zásob”.

Pro zdražování vidí důvodů mnohem více. „Dalším důvodem, proč nelze očekávat snižování cen, je potřeba obrovských investic do vývoje elektromobility, která pro všechny automobilky představuje spíše noční můru, ačkoliv se to většina, kromě těch mála odvážných, bojí nahlas vyslovit. Tyto investice se ale musí opět nějak zaplatit a v konečném zúčtování to nebude nikdo jiný než koncový zákazník,” rozepisuje se.