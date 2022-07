Aston Martin má nové logo. Taková je jeho stoletá historie

Historie automobilky Aston Martin sahá až do roku 1910, kdy ji založila dvojice Lionel Martin a Robert Bamford. První vůz vznikl v jedné londýnské dílně pod názvem Bamford & Martin Ltd. O rok později už ale oba pracovali pod názvem Aston Martin. První logo neobsahovalo křídla, ale jen spojená počáteční písmena v kruhu podobně jako u Volkswagenu.

Původní logo spojených písmen „A“ a „M“ v kruhu ani zdaleka nepřipomíná současné označení Aston Martin, jak jej známe dnes. Úvodní emblém vydržel na vozech Aston Martin jen šest let, než společnost převzal nový vlastník a zcela jej změnil.

K další změně došlo velice brzy, už tři roky po přechodu k novému majiteli. Aston se logo rozhodl aktualizovat a přešla z bronzové na stříbrnou barvu, zúžila a otesala text a písmena postavila více do tvaru písmena V.

Celých dvaadvacet let se pak logo nezměnilo, tedy až do doby, kdy u Aston Martinu vyvrcholily finanční problémy a společnost odkoupila firma David Brown Limited. Nový investor pak do loga vložil své jméno, ponechal ale i Aston Martin a přidal silnější obrys a více detailů křídel.