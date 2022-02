Aston Martin bude od roku 2026 prodávat jen elektrifikovaná auta

„Závisí to na pravidlech. Nepostavíte novou V12, to se nestane. (...) Proč bychom se jí měli prozatím vzdávat?“ cituje ho web Motor1. „Bude na světě i po roce 2026? Nevím. Euro 7 pro ni bude znamenat konec, ale kdybychom ji trochu posunuli elektrifikací... Proč ne?“ daří se manažerovi přece jen udržet trochu naděje na zachování šlechty mezi spalovacími motory.

Ve valhalle by měl spolupracovat s nějakým hybridním ústrojím, které by mělo celkový výkon vozu dostat na 951 koní a 1000 Nm. Vanquish bude jistě výrazně slabší, ovšem ve světle výše řečeného pravděpodobně bude také hybridem.

A konečně, Aston Martin do své nabídky nebude přidávat další SUV. „Menší? Není s čím soupeřit. A prodloužený rozvor? To by asi nešlo s ohledem na naše spojení výkonu a špičkového luxusu, takže to přenecháme jiným,“ cituje web Motor1 opět generálního ředitele Tobiase Moerse.