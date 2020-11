Asistenční systémy ohrožují bezpečnost za volantem, říká studie

Automobilky dnes do svých aut nabízejí řadu asistenčních systémů, které mají zlepšovat bezpečnost jízdy pro případ, že by byl řidič rozptýlen. Podle nové studie amerického Pojišťovacího institutu pro silniční bezpečnost (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) to však je naopak - řidiči aut vybavených asistenčními systémy se věnují řízení o to méně.