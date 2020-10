Aplikace v telefonu řekne, co je špatně s vaším autem. Škoda ji už testuje

Řada závad automobilů se projevuje nějakým zvukem, ovšem tento zvuk se nemusí objevovat pořád - a řidiči mohou mít problém zvuk správně popsat servisu, aby ten věděl, na co se zaměřit. Pomoci má nová aplikace do smartphonu od Škody, která dokáže zvuky identifikovat.

Škoda také uvádí, že i když je to zatím „jen” aplikace v mobilu, v budoucnu by tato technologie mohla být zabudovaná rovnou ve voze v kombinaci se soustavou čidel.

Aplikace je dostupná i v obchodě Google Play pro mobilní zařízení s operačním systémem Android, ovšem zatím v rámci předběžného přístupu a mobil aktuálně hlásí, že program je plný a že další místa se mohou uvolnit později. Naznačuje to ale, že by měla být aplikace později dostupná všem. A z principu věci by měla fungovat i na auta jiných značek, než je Škoda.