Alpine poodhaluje tři nové modely včetně novodobého Renaultu 5 Turbo

Podle zákulisních zpráv se jedná o přímého nástupce současného jediného modelu A110, na kterém Alpine pracuje společně s Lotusem a vůz by měl sdílet společnou sportovní platformu.

Druhým vozem by měl být ostrý elektrický hatchback stojící na platformě CMF-BEV. Jednat by se pak pravděpodobně mělo o ostrou verzi novodobého elektromobilu Renault 5. Svými proporcemi a zadním spoilerem připomíná legendární verzi Turbo z osmdesátých let.