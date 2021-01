Renault 5 se vrací jako retro koncept elektromobilu

Fanouškům Renaultu jistě nemusíme „pětku” připomínat - pro Renault znamená zhruba to, co pro Fiat originální pětistovka. V letech 1972-1996, kdy se postupně v několika verzích vyráběla, se stala obrovsky úspěšnou.

Třebaže 5 má nástupce ve formě Clia, které se začalo prodávat v roce 1990, automobilka nyní představila skutečného duchovního nástupce ikonického modelu. Nazvala ho 5 Prototype a rovnou potvrdila, že se bude vyrábět jako jeden ze sedmi elektromobilů, které chce do roku 2025 uvést na trh.

Obecně vzato, celá záď jako by staré pětce z oka vypadla. Všimněte si i výdechů - možná falešných, ale to je u konceptu jedno - vedle zadních světel, které odkazují na R5 Turbo, homologační speciál pro rallye. A také umístění nabíjecího portu v kapotě, kde měl originál žebrování pro vstup vzduchu.

Co zatím není známo, je koncepce pohonu. Můžeme doufat v motor u zadních kol jako u Hondy e (ale snad se podvozku dostane příjemnější naladění ), kterou odhadujeme jako hlavního konkurenta, ale historicky měl Renault 5 poháněna vždy přední kola.

Konkrétní doba, kdy by se 5 mohla dostat do sériové výroby, nebyla oznámena - vyjma již zmíněného roku 2025, kdy chce mít Renault na trhu 7 nových elektromobilů a v prodejních výsledcích 30 % elektrifikovaných aut. Můžeme tedy jen spekulovat, zda např. nahradí Zoe, které je sice po faceliftu příjemné, ale během příštích pěti let bude muset dostat nástupce.