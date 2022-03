Abarth už pracuje na ostré verzi elektrické pětistovky

Dvorní úpravce automobilky Fiat, italská značka Abarth, už pracuje na svém prvním elektromobilu - ostré verzi mrňavého 500e, které Fiat představil v roce 2020. Britskému magazínu Autocar to odhalil Olivier François, šéf značky.

„Před rokem a půl jsem řekl, že to nemůže být tak těžké, postavit verzi Abarth z elektrické pětistovky. Elektromobily jsou zábavné na jízdu už samy o sobě. Dobrou zprávou je, že na tom pracujeme,“ cituje magazín Françoise.

„Špatnou zprávou je, že udělat to je komplikovanější, než jsem si myslel. Pokud chcete postavit skutečný abarth, nemáte to stejné pohonné ústrojí. Když má výkon a točivý moment, který chcete, už není stejné přenosové ústrojí, převodovka, brzdy... Celé to musíte upravit,“ vysvětluje dále François.