5 moderních technologií, které bychom v autě nechtěli

Kvůli aerodynamice a pro zřejmé zaujetí fanoušků moderních technologií mají vozy jako Lexus ES , Audi e-tron nebo Honda e kamery místo zrcátek. Malé segmenty zakončené kamerou přenáší obraz do obrazovek v interiéru.

Obrazovky nabízí širší rozhled do okolí, mají lepší obraz v šeru či za tmy a deště. Ale tam výhody bohužel končí. Koukat se dovnitř místo ven si za pár dní zvyknete. Vadí ale horší orientace v prostoru a u konkrétních řešení třeba nízko položené obrazovky v Audi nebo mizerné rozlišení obrazu v Lexusu.

Alternativou k ovládání základních ovládacích prvků je dle prohlášení automobilek hlasové ovládání. To ale často nefunguje tak, jak bychom si přáli.

Už Citroën C4 Cactus se snažil obejít drahé elektricky posuvné clony panoramatického střešního okna technologií, díky které sklo tmavne za slunečního svitu. Jenže podobně jako u čtvrté generace Škody Fabia se to zdá být spíše kompromisním řešením.

Sklo zůstává pro milovníky prosvětleného interiéru až příliš tmavé i za polojasných dnů, na druhou stranu pro ty, kteří nad sebou slunce nesnesou, není clona dostatečně silná. I vzhledem k opravdu parným dnům a parkování na sluníčku. Proto Škoda začlenila do přislušenství i manuální clonu, kterou lze přicvaknout a zastínit tak vnitřek.

Střešní okna jsou proto lepší taková, která světlo pustí do interiéru zcela, nebo vůbec. I tak ale zůstávají rizikovým faktorem, a to nejen u ojetých aut. Máme rádi světlo a nebe nad hlavou, ale zejména verze s otevíracím mechanismem přináší hmotnost do nejhoršího místa na karoserii, zvyšují tedy těžiště. Mohou být také netěsné a způsobovat hluk ve vyšších rychlostech.