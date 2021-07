Jak se žije s kamerami místo zrcátek? Digitální řešení Lexusu potěší i zklame

Obraz z nich putuje do obrazovek umístěných na dveřích. Už tady narážím na pro a proti. Chválím dostatečně vysokou pozici obrazovek, na rozdíl od Audi nejsou utopená a řidič tak nemusí klopit zrak.

A v tom je dle mého největší problém. Je to jako kdybyste středně kvalitní webové video oříznuli bez další editace. Obraz je rozostřený, s poměrně nízkým rozlišením.

Nekvalitní obraz zamrzí o to více, že jinak je díky dobrému umístění a široké individualizaci vcelku snadné si na řešení Lexusu zvyknout. A to dříve než u zmíněných konkurentů. První dny sice budete intuitivně zírat ven na kameru místo na obrazovku, ale záhy už vás to ani nenapadne.