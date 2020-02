Přepracovaný Renault Talisman sází na zajetý design. Změn doznaly interiér a technika

Největší změny nalezneme v přepracované mřížce chladiče a novém nárazníku. Standardně teď budou mít všechny verze Talismanu LED světlomety vpředu i vzadu a zákazníci se mohou těšit na celou škálu nových barev i kol ve velikostech od 17 do 19 palců.

Renault umístil do Talismanu celou řadu nových bezpečnostních prvků i chytrých asistentů, z nichž patrně nejvíce zaujme systém Highway & Traffic Jam Companion, který umí auto na dálnici řídit i zastavit, a to při rychlostech od 0 do 160 km/h. Talisman je také stále jediným vozem v tomto segmentu, který má řízení všech kol s názvem 4Control.