Za volantem Peugeotu 308 SW: Komfort a elegance vládnou

Samozřejmě, příď a palubní deska jsou totožné s hatchbackem. To znamená, půjdeme-li zepředu, LED světlomety už v základu a za příplatek s funkcí Matrix, vznětové či zážehové motory o 110 nebo 130 koních s šestistupňovým manuálem nebo osmistupňovou automatickou převodovkou.

Uvnitř je to stejná písnička – palubní deska se chlubí kontroverzním i-Cockpitem, tedy přístrojovým štítem přesunutým nad volant, pod čelní sklo. Je samozřejmě displejem, za příplatek se zobrazením 3D, které tvoří dvěma úrovněmi – skrz průhledový displej s částí zobrazení se díváte na druhý, který ukazuje zbytek. Je to efektní, ale stejně jako ono vystrčení přístrojového štítu o kus nahoru to nemusí sednout každému.