Test Toyoty Hilux po faceliftu: Odolný pracant

Toyota prodává osmou generaci legendárního pick-upu Hilux už od roku 2015 a před dvěma lety jí dopřála modernizaci, při níž kromě nové tváře dostal vůz také silnější motor, který potřeboval jako sůl. Dostal se mi do rukou v nejvyšší výbavě, a zrovna v týdnu, kdy jsem užitkové auto mohl pořádně zapřáhnout.

Hilux při faceliftu dostal modernější LEDkové světlomety dopředu i sdružené svítilny dozadu. Vrcholová verze Invincible Sport – pomiňme nyní trochu patetický název, který v češtině znamená „nepřemožitelný“ – k tomu má užitečné věci jako nášlapy na bocích či kovové zakrytování motoru a nápravy zespoda. Docela jí sluší i spoiler na korbě, třebaže tím, že k němu nelze nic upevnit, trochu snižuje užitnou hodnotu.

V interiéru se nezměnilo na pohled nic, ale když se podíváte pozorněji, uvidíte nový, větší centrální displej, který pozbyl štěrbinu na CD. Místo ní však dostal novější, rychlejší operační systém Touch 2 – není to sice nejnovější Smart Connect, ale pořád představuje znatelné zlepšení. Hlavně v tom, že podporuje Android Auto a Apple CarPlay.

V interiéru se toho příliš nezměnilo. Foto: Petr Hloušek, Právo

Pochválit musím také dobře čitelný přístrojový štít, ačkoliv seřizování jeho jasu je trochu složité skrz tyčinku trčící někde uprostřed, a snadné ovládání adaptivního tempomatu a hlídače jízdních pruhů na volantu. Tlačítka jsou navíc příjemná a při zmáčknutí působí bytelně. Líbí se mi také dvojice 12V zásuvek na palubní desce – mohl bych zapojit zároveň maják a vysílačku CB bez nutnosti rozdvojky.

Zůstal trochu nešťastně trčící ovladač přídavné převodovky – ale na rozdíl od minulého setkání před třemi lety mi už tolik nevadí. Snad jsem trochu změnil posez za volantem; sedačky jsou pořád stejné. Slušně pohodlné i na dlouhou trasu a v této verzi čalouněné kůží, mimochodem.

Na jednu stranu v pracovním autě peněženka velí ušetřit a nebrat kožené čalounění, na druhou stranu se kůže snáze čistí oproti látce. Foto: Petr Hloušek, Právo

Dlouhá trasa je totiž to, na co jsem se s hiluxem tentokrát vydal. Zmínění jízdní asistenti fungují dobře, třebaže adaptivní tempomat neumí vůz zastavit. Beru, sedím v užitkovém autě, navíc dnes už konstrukčně sedm let starém, „jen“ dvakrát modernizovaném. Stejně tak nevadí jednozónová klimatizace.

Jezdí se v něm příjemně

Volant se dobře drží a z vozu je slušný výhled, daný zejména tím, že sedím hodně vysoko nad silnicí; o tom si moderní crossovery můžou nechat jen zdát. Nastupování může být, pravda, složitější, ovšem díky madlu na A-sloupku a nášlapu pod prahem to zvládám bez problému. Ani při usazování v interiéru nenacházím ani náznak, že by se tu něco mělo během prvních pár let služby rozpadnout.

Design zadních lamp je povedený. Foto: Petr Hloušek, Právo

Chvála nekončí. Část své trasy absolvuji ve tmě a světlomety mě těší svým výkonem. A také nepříliš horlivou autonivelací; nestane se, že by kvůli autům kolem stáhla kužel potkávacích světel těsně před auto, a já tak pořád dobře vidím na cestu. Absence automatických dálkových světel mi nevadí, stejně většinou zvládám světla přepínat efektivněji než počítač.

Ve výsledku se tak jede docela příjemně. Ovšem, hilux příliš nemá rád velké nerovnosti v asfaltu. Jako řada ostatních pick-upů s rámovou konstrukcí má vzadu tuhou nápravu, odpruženou listovými pery, a vpředu lichoběžníkové zavěšení.

Potkávací světlomety by mohly svítit trochu víc doprava nahoru, ale jinak k jejich funkci nemám výhrad. Všimněte si velké intenzity světla v těch místech, která za jízdy osvětlují vozovku ve svém pruhu co nejdál vpředu. Foto: Petr Hloušek, Právo

Mám dojem, že pohyby přídě a zádě po projetí výmolem nejsou příliš dobře sladěné a že autu trvá docela dlouho, než se srovná. Jeep Gladiator, který má obě nápravy tuhé, je o něco vyrovnanější a třeba takové Mitsubishi L200 rovněž.

Tentokrát jsem příliš nevyužíval terénní schopnosti vozu, které, jak vím už z minula, jsou velmi dobré. Užil jsem hlavně korbu, neboť bylo třeba z Ostravy dovézt několik krabic různých součástek na můj chrysler a sedačky pro kamarádův ford.

Korba má přes metr a půl na délku, což většinou stačí. Hodí se také LEDkové osvětlení na bočnicích, ale chtělo by to lepší kotevní body. Všimněte si jedíného očka na pravé bočnici; druhé je naproti a to je vše. Foto: Petr Hloušek, Právo

Na otevřené korbě je třeba náklad upevnit a k tomu jsou potřeba kotevní body na popruhy. Hilux však má jen dva, a navíc pevné, což v žádném případě nestačí. Pomohla mi tak elektrická roleta, jejíž výhodou je, že ji můžete zastavit v kolejnicích kdekoliv a trčící náklad jí přivřít. Bohužel, otevření i zavření jí trvá velmi dlouho.

Motor je vítaným zlepšením

Vznětový čtyřválec o objemu 2,8 litru pod kapotou, který přibyl do nabídky s modernizací, vyniká neskutečně rychlým žhavením před studeným startem. Zda třeba žhaví už při otevření dveří, aby to po zapnutí zapalování netrvalo tak dlouho, nevím, ale výsledkem je, že na start v podstatě není nutné čekat.

U moderních turbodieselů to je docela běžné, ovšem tento po nastartování působí dost starosvětsky – je hlučný a působí jako motor náklaďáku. Jenže v náklaďáku v podstatě sedím, takže všechno v pořádku.

Díky podélné zástavbě motor při každém startu karoserií příjemně zhoupne. Foto: Petr Hloušek, Právo

Nějakých 54 koní a 100 newtonmetrů navíc oproti menší „dva-čtyřce“, která je stále v nabídce pro levnější verze hiluxu, je opravdu znát. Vůz samozřejmě není rychlý ve srovnání třeba s grand tourery, ale s i nějakými odhadem dvěma metráky nákladu zrychluje mnohem ochotněji.

Daní není ani příliš vysoká spotřeba paliva, ovšem nutno dodat, že na tu má vliv zejména styl jízdy, protože odpor vzduchu takto vysokého a hranatého auta je velký. Tím spíš s částečně otevřenou korbou, jak překonávám tři stovky kilometrů cestou zpátky do Prahy. Jedu tedy pomaleji a výsledkem za celé týdenní testování je průměr rovných 9 l/100 km.

Práci zastane

Není tedy velkým překvapením, když řeknu, že se mi týden s Toyotou Hilux opravdu líbil. Velmi rád bych měl takové auto ve vlastní garáži a navzdory podvozku, který má na novější konkurenci co dohánět, by to klidně mohl být i hilux.

Toyota Hilux 2,8 D-4D Invincible Sport Foto: Petr Hloušek, Právo

Působí totiž bytelně, jako že bude jezdit ne za 10, ale klidně i za 50 let. A právě houževnatost je to, co od pracovního pick-up trucku člověk očekává.

Toyota Hilux 2,8 D-4D Invincible Sport Double Cab Motor:

2755 ccm, řadový vznětový čtyřválec, turbo Max. výkon:

150 kW (204 k) při 3000 ot./min

Max. točivý moment:

500 Nm při 1600-2800 ot./min Převodovka:

šestistupňová automatická 0-100 km/h:

10,1 s

Nejvyšší rychlost:

175 km/h

Průměrná spotřeba dle WLTP:

8,8-10,1 l/100 km

Průměrná spotřeba na displeji na konci našeho testu: 9 l/100 km

Provozní/nejvyšší hmotnost:

2205/3210 kg

Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu:

750/3500 kg

Délka × šířka × výška vozu:

5325 × 1855 × 1815 mm

Délka × šířka × výška nákladového prostoru: 1525 × 1540 × 480 mm Poháněná náprava:

stálý pohon zadní nápravy, připojitelný pohon 4x4 bez diferenciálu, redukční převod, uzávěrka zadního diferenciálu Cena základní verze:

988 570 Kč s DPH (Hilux 2,4 D-4D Live Single Cab 150 k 6st. man.) Základní cena testované verze:

1 610 510 Kč s DPH

Cena testovaného vozu:

1 626 240 Kč s DPH