Test Toyoty GR Yaris: Fanoušci sobě

Proto byla loňská premiéra Toyoty GR Yaris příjemným šokem. Japonci chtěli vyrukovat do mistrovství světa s třídveřovým yarisem se širším postojem a nižší střechou, která svým tvarem bude zásobovat rozměrný zadní spoiler závodního speciálu. Kvůli koronavirovým obtížím při testování prototypu se tak stane až v příští sezoně, ale to na poutavosti příběhu mnoho nemění.

Pokud si výše zmíněné dáte dohromady s interiérem, asi vám dojde, že kompromisů bylo třeba. Povedená sportovní sedadla zůstala ukotvena na původní výšce. To by zase tolik nevadilo, protože nový yaris se obecně zaměřil na řidičskou pozici a sedí se o dost níže než u předchůdce, jenže je tu ta výrazně snížená střecha a vnitřní zpětné zrcátko, které je pořádně rozměrné.

GR Yaris je dalším autem, které se vysmívá všem, kteří se nesmíří s tříválcovými motory. Na rozdíl od tichých a kultivovaných agregátů v běžných malých vozech posledních generací to však činí jiným způsobem.

Sbírá se od dvou tisíc otáček a jestli čekáte, že to nejlepší předvede uprostřed otáčkoměru, k mému úžasu jde o točivý motor, který se nadšeně vrhá nad 6 tisíc, kde nabídne svých 261 koní. Díky nízké hmotnosti jde o vážně rychlé auto, které má navíc i skvěle poskládanou převodovku s úžasně krátkými a přesnými drahami řazení.

Fantastické je odpružení. Rolety, velké díry uprostřed zatáčky a všechny nástrahy českých okresek zvládá výborně. Lehká kola se mohou opřít do tuhé karoserie a mám pocit, že zmiňované takřka závodní tlumiče mají na tomto velkou zásluhu, uložení a konstrukce náprav totiž není nijak složitě řešeno.

Při běžné jízdě auto působí jako tuhý celek, který sice nepohoupe a dokáže s posádkou otřást, ale čekal jsem to mnohem horší. Není to Golf GTI, ale s tímto autem lze při troše trpělivosti dojíždět do práce.