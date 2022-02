Test Škody Fabia 1,0 MPI: Víc než důstojný základ

Druhá fabia nové generace, která se mi dostala do rukou, má pod kapotou motor, který se už dnes zas tak často nevidí – motor s atmosférickým plněním a nepřímým vstřikováním paliva. Kvůli normovaným emisím CO2 a škodlivin tato kombinace už téměř vymizela, ovšem Škoda ji stále drží při životě.

Proč, když jsou jeho nejostřeji sledované emise CO2 o gram vyšší než u slabší verze 1,0 TSI, normovaná spotřeba je o deci vyšší a výkon je o 15 koní níž? Tím spíš, že cenový rozdíl je jen 20 tisíc korun? Existuje někdo, kdo by si takové auto mohl chtít koupit? Takové otázky si kladu, když do ní prvně sedám.

Fabii jako modelu jsem se už dopodrobna věnoval při podzimním testu přeplňovaného a velmi dobře vybaveného bílého kousku . Mimo mnoha jiného byl vybaven autonivelací světlometů, jejíž řídící software často kužel sklápěl o něco níž, než by bylo vhodné, takže jsem neviděl, kam jedu. Základní lampy jsou také LEDkové a třebaže nesvítí tak silně, světlo na silnici vrhají rovnoměrně a díky manuálnímu nastavování sklonu si s nimi můžu dělat, co chci, a vidím hezky.

Samozřejmě, hodí se dobře vidět, kam člověk couvá, i bez kamery, ale hádám, že tady automobilka při výrobě ušetřila pár korun. V objemu vyrobených fabií se to nasčítá.

Základní sedačky jsou adekvátně pohodlné, dokážu v nich bez problému strávit půl dne. Dvouzónová automatická klimatizace je samozřejmě s příplatkem, ovšem musím se ptát, zda za to stojí.

V režimu Auto nedokáže v zimě příliš dobře udržet čelní sklo bez zamlžení a já tak musím buď každou chvíli na pár desítek sekund zapnout maximální ofuk čelního skla, nebo ji používat jako manuální klimatizaci. Což má tu nevýhodu, že se to musí dělat v displeji, ač má klimatizace vlastní ovládací panel.

Klasické analogové budíky jsou kvůli dvojitým linkám stupnic ve stejné barvě, jakou mají ručičky, trochu hůř čitelné, ale dá se na to zvyknout. A černobílý centrální displej nakonec úplně stačí.

Fabia k takovým autům patří, ovšem pokud manuálně zapnu obrysovky, plynule tlumí podsvícení ciferníků (ne ručiček, jen stupnic) přístrojového štítu, když má zrovna názor, že bych měl mít zapnutá potkávací světla, resp. s ovladačem v pozici Auto by potkávačky rozsvítila. Je to zajímavé a svým způsobem působivé, ale když zapnu světla manuálně, chci, aby byla kompletně manuální.

Za zmínku stojí také přehlídka sítí a podobných prvků k upevnění nákladu v kufru; nepočítám-li háčky, které jsou dobře umístěné a bytelné, je tu takových věcí pět. Cokoliv tedy vezu, můžu to krásně uchytit; tady by se ostatní automobilky mohly učit. Ovšem, trochu to vyzdvihuje smutný fakt, že fabia se nebude vyrábět jako kombík.