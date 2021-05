Test Rolls-Royce Phantom: Opravdový vrchol

Prvním vážným zájemcem byl dodavatel motorů, mnichovské BMW. Nabídku však překonal Volkswagen a Rolls-Royce převzal. Volkswagen vlastnil automobilku i práva na sošku Spirit of Ecstasy, ale ne na jméno Rolls-Royce. To letecká společnost Rolls-Royce plc automobilce dlouhodobě jen propůjčovala.

Tehdy byla tato námořní terminologie zbytečná, Rolls-Royce byl zkrátka jen model Phantom – ať už šlo o limuzínu, kupé nebo kabriolet. Poté, co Němci veřejnost a konzervativní klientelu přesvědčili, že bourat hodnoty značky nechtějí, podobně úspěšně se pustili do nižších pater. V roce 2009 dorazil první ghost, poté jeho dvoudveřové odnože, aby před třemi lety Rolls-Royce představil své první SUV, Cullinan.

Z pohledu designu pochopitelně aktuální generace pokračuje ve šlépějích předchůdce, kdybyste si odmysleli detaily a celkové modernější zpracování, to zásadní zůstává. Tedy velký chladič se soškou Spirit of Ecstasy, od které se rozvíjí rozměrná kapota, ploché boky s ručně malovanou linkou, výrazný C sloupek a dramaticky zužující se záď.

Phantom v sobě má znovu dávku opulentnosti, avšak dle mého názoru i hodně z britské elegance. Není vulgární, i přes všechen ten chrom a obří rozměry je to gentleman. A okolí k němu tak přistupuje. Málokdy se setkáte s odmítavými pohledy, vidět tohle auto naživo většina lidí vnímá jako zážitek, v pozitivním slova smyslu. Což se o vozech v této cenové kategorii, pokud nejde o žluté lamborghini a pozorovateli není 9 let, říct často nedá.

High-tech výbavu jako aktuální Mercedes třídy S tohle auto nenabídne a pro leckoho to může být zklamání. Na druhou stranu si myslím, že vlastně ani nechce, phantom je konzervativní a chce posádku vnést do svého klidného světa. Nezlobil bych se ani, kdyby šlo displej jak u předchozí generace schovat za dřevěnou lištu.

Dvanáctiválec pod kapotou má tradiční zdvihový objem 6,75 litru. Původní jednotka, kterou ještě donedávna využívalo Bentley v limuzíně Mulsanne, sice byla osmiválcem a tento motor přišel do portfolia značky s prvním novodobým phantomem, ale to nic na poetice právě tohoto objemu nemění.

Ba co víc, na rozdíl od menších modelů, zejména s označením Black Badge, phantom zcela odmítá i uspěchanou pružnou akceleraci. Aura tohoto auta sice dělá všechno proto, aby vás to ani nenapadlo, ale když přecijen sešlápnete prudce plynový pedál až do ovčího koberečku, limuzína vám nechá ještě chvíli na rozmyšlenou, aby se za chvíli vláčně opřela do zadních kol a zrychlovala sice znatelně, ale určitě ne zbrkle. Cítíte se potom, jako kdybyste pospíchali na královnu – nemístné.