Test Renaultu Kadjar dCi 115: Potěší spotřebou i zavazadelníkem

Vnější vzhled Kadjaru tedy není zrovna novinkou, přesto stojí za pozastavení – ale spíš proto, co znamená pro fungování auta. Začnu LEDkovými světlomety, které ale mají manuální regulaci sklonu a dají se nastavit tak, že v noci opravdu dobře vidím na cestu.

Přes tlusté A-sloupky a faldy v kapotě, které naopak výhled z vozu podstatně zhoršují, můžu pokračovat k zadnímu nárazníku, který sice potěší mlhovkami i couvačkami v páru, ale trčí daleko a zhoršuje průchodnost terénem. Nezmiňuji to zbytečně, Kadjar má na dnešní dobu slušnou světlou výšku a je možné ho objednat i s pohonem všech kol.

Jas podsvícení je svázán se světlomety v ideji, že když svítí světlomety, je tma a je třeba ztlumit displeje. Jenže když zapnu světla v dešti – musím manuálně, neumí to sám podle stěračů – či mlze, displeje se ztlumí a nic na nich není vidět, takže musím několikrát kliknout do centrálního displeje a jas upravit. A ne málo – v dešti ve dne na 70 % jasu, v noci na nejnižší nastavení.

Na druhou stranu, Android Auto tu běží naprosto skvěle a spolehlivě a Renault umí promítnout instrukce navigace do přístrojového štítu. Vynikající jsou také ovladače klimatizace o kousek níž a díky tvarování středového tunelu mě nic netlačí. Prostoru tu není zrovna na rozdávání, ale sedí se mi slušně pohodlně, i díky sedačce s rozumným bočním vedením a možností prodloužit, ale nikoliv naklopit sedák.

Startovací tlačítko probouzí k životu jediný diesel v nabídce Kadjaru. 115 koní a 260 N.m není na nějaké závodění, ale do 100 km/h stačí na slušně svižnou jízdu. Motor je velmi dobře utlumen, dunění v nízkých otáčkách neexistuje. Jeho největší výhodou je však spotřeba – hodně svižnou jízdou po dálnici i v horách vidím průměr 5,7 l/100 km.

K tvrdým se řadí i odpružení, a to i přes pneumatiky s velkorysým profilem – i tak jsou nerovnosti v karoserii velmi dobře cítit. Významný benefit v ovladatelnosti vozu to nemá, Kadjar není auto na ostrou jízdu a když se o ni pokusíte, dá vám to jasně najevo.