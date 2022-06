Test Peugeotu 308: Atraktivní kompakt se slušnou technikou

Krátce po prvním rychlém svezení zkraje letošního roku se mi Peugeot 308 dostal do rukou i na klasický týdenní test, kde se tradičně zaměřuji na detaily, které se objeví až při delším soužití.

Chytil jsem s ním snad poslední sníh letošního předjaří a prověřil ho zejména na delších trasách – a to včetně světlometů s technologií LED Matrix, které „třistaosma“ dostala jako první peugeot vůbec.

Líbí se mi i zelené prošívání sedaček a palubní desky, jenže má drobný háček. Barvu ambientního osvětlení a barvu v displejích si lze nastavit nezávisle na sobě, ale když mám všude po interiéru ostře zelenou nit, musím volit barvy co nejpodobnější, aby to hezky ladilo. A jakkoliv tahle červená barva není špatná, k zelené uvnitř by mi seděla karoserie v nějaké šedé metalíze.