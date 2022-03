Test Kie Ceed SW GT Line po modernizaci: Výborné normální auto

Takže když potřebujete víc světla, můžete prostě zapnout mlhovky. V čem už nejsou tak efektivní, je boj se skutečnou mlhou, které ve svém testovacím týdnu potkávám docela dost. Ale to zesílení intenzity světla přece jen člověk využije častěji, takže ve výsledku jsem s výkonem světlometů velmi spokojen, stejně jako s párovými mlhovkami i couvačkami – ty jsou ale malinké a u země, mohly by svítit víc – vzadu.

Pod kapotou „mého“ kousku pracuje 160k zážehová patnáctistovka, spojená s dvouspojkovou sedmistupňovou převodovkou. Nic světoborného, mohlo by se zdát, ale ceedu takovýto motor krásně sedne. Není slabý, ale ani moc silný, dokáže jezdit důstojnými rychlostmi i po dálnicích a nechce za to moc benzínu.

Kde už to je trochu horší, jsou rozjezdy. Řada automobilek dokázala přimět dvouspojky k plynulým rozjezdům do té míry, že by si méně citlivý řidič specifik technologie ani nevšiml. Kia zatím tak daleko není, rozjezdy plynulostí neoplývají. Na druhou stranu, ještě celkem nedávno tohle neumělo ani takové Audi a není to tak strašné, že bych měl s vozem strach manévrovat ve stísněných prostorách. Takže si v podstatě nemám na co stěžovat.