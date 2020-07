Test Hyundai i30 N Project C: To nejostřejší z Nošovic

Hyundai i30 N je prvním pokusem korejské automobilky v nabité třídě ostrých hatchbacků nižší střední třídy. Očekávání v roce 2017, kdy se odehrála premiéra, proto nebyla přehnaná. Svým jízdním projevem, zvukovým doprovodem a celkovým sladěním ale zmlsané motoristické fanoušky v Evropě po právu nadchl.

Project C znamená Carbon neboli uhlíkové vlákno. Tento lehký materiál viditelně tvoří kapotu, zrcátka a spoilery, ovšem u toho rozhodně nezůstalo. Limitovaná edice dává do žil ostrému hatchbacku podstatně více.

Kila dolů

Prvním úkolem bylo snížit hmotnost. Nezanedbatelných padesát kilogramů i30 N zhubla, i když si ponechala automatickou klimatizaci, audiosystém, infotainment a další komfortní prvky.

Kilogramy se totiž ušetřily na těch nejpodstatnějších místech. Předně kovaná kola od OZ Racing jsou celkově o 20 kilogramů lehčí. Na zadní nápravě jsou pak závěsy a náboje kol z hliníku. Tyto změny šetří hmotnost neodpruženou, která se počítá mnohem více.

Na úspoře hmotnosti se významně podílí kovaná kola. Foto: Hyundai Motor Czech

Karbonovo-plastová kapota ušetřila 7,2 kilogramu, prahy téměř kilogram. V interiéru najdete přední skořepinová sedadla od značky Sabelt. Dohromady znamenají minus patnáct kilogramů. Jen vyšším postavám mohou být horní výčnělky polozávodních sedadel těsné. A to i když jste hubenější.

Když k těmto prvkům přičtu karbonové spoilery a speciální šedý matný lak, vizuálně to Projectu C vážně sluší. Interiér krom sedadel rozjasňují oranžové doplňky a volant z alcantary.

To všechno je ale v poměrně ostrém kontrastu k celkovému provedení vnitřku, které sice neurazí, ale tvrdými plasty na fádní palubní desce optikou dnešních konkurentů ani nenadchne. Zatímco v takovém Peugeotu 308 GTi či Hondě Civic Type R cítíte, že jsou sportovní prvky součástí hry, tady poznáte, co je tu původní, a co nikoli.

Sedí níž, a je to znát

Na motoru se od verze Performance standardního i30 N nic nezměnilo. Dvoulitr má 275 koní v šesti tisících otáčkách. Umí se ochotně točit klidně i výš, ale to nejlepší ze sebe odevzdá ve středním pásmu. Zvuk výfuku je pak možná nejvíce temperamentní na trhu. V režimu N opravdu hlasitě bublá a práská na celé kolo.

Právě režimy jsou u tohoto auta důležité. Tlačítkem na volantu vlevo volíte mezi Eco, Normal a Sport. Vpravo je tu pak nejdrsnější režim N a také Custom, který dovolí jednotlivé charakteristiky měnit individuálně.

Tak široké nastavení se opravdu hodí, protože podvozek v režimu N nebude na běžnou jízdu používat ani ten nejodvážnější sebemrskač. Podobá se totiž tehdy závodnímu autu z „cupových” sérií. Podvozek Projectu C s adaptivními tlumiči je o dalších 6 milimetrů snížen a celkové naladění je agresivnější.

Záď odsadíte jen agresivním přenosem hmotnosti, ve většině situací zůstává neutrální. Foto: Hyundai Motor Czech

Za tvrdý označím podvozek i v nejměkčím režimu Normal. Ovšem i ve městě ještě s přimhouřením oka snesitelný. Na druhou stranu, i ten nejostřejší mód musím obhájit, pokud se rozjedete opravdu rychle. A to klidně i na hodně rozbité okresce. Podvozek je totiž skvěle naladěn, kola jsou neustále v kontaktu se silnicí. I když působí kamenně, dokáže velmi dobře pracovat a udrží autu potřebnou trakci.

Stejně jako elektronicky řízený samosvorný diferenciál mezi předními koly. Ten funguje naprosto famózně a předvídatelně. Na výjezdu ze zatáčky tak řidič může jít na plyn velmi brzy, a přitom se mu „enko” neodporoučí pryč ze stopy, neudělá nic nezáludného.

Spolu s vyváženým řízením a mechanickým chodem manuální převodovky, která umí sázet velmi přesné automatické meziplyny, je rychlá jízda s tímto autem velmi příjemným zážitkem.

Zdá se vám slovo „příjemné” příliš opatrné? To bych nerad, protože i30 N Project C si není možné plést s takovým Golfem GTI. Jednoznačně dokáže probudit hodně emocí a uvést vás do děje. Jen sází spíše na stabilní průjezd zatáčkou, neprovokuje vybočením zádě jako nový Focus ST nebo Mégane RS.

Závěr

Project C přináší do světa i30 N exkluzivitu. Vypadá skvěle, především zvenčí. Do jízdního projevu se pak nastěhovalo ještě podstatně více dramatu. Celé auto se hodí i na okruhové řádění, přestože pneumatiky Pirelli P Zero jsou spíše kompromisem mezi silnicí a okruhem.

Podvozek je skvěle naladěn pro opravdu ostrou jízdu. Avšak se snížením a tuhostí už v základním režimu tuto specialitku mnohem více tlačí do role víkendovky.

Jakkoli totiž Project C budete milovat při víkendových projížďkách na okreskách či okruzích, pro každodenní použití najdete několik vhodnějších mixů. Třeba klasickou i30 N, kterou brzy čeká facelift. I tak je možná vůbec první sběratelský Hyundai fascinujícím počinem.

Hyundai i30 N Project C

Motor:

1998 ccm, zážehový řadový čtyřválec turbodmychadlo Max. výkon:

202 kW (275 k) při 6000 ot./min.

Max. točivý moment:

378 Nm při 1750 - 4200 ot./min.

Převodovka:

šestistupňová manuální

0-100 km/h:

6 s

Nejvyšší rychlost:

250 km/h (el. omezeno)

Průměrná spotřeba:

14,3 l/100 km

Pohotovostní hmotnost:

1395 kg

Délka x šířka x výška:

4 371 × 1 795 × 1 439 mm

Poháněná náprava:

přední Cena testovaného vozu vč. příplatků:

999 990 Kč

Hyundai i30 N Project C Foto: Hyundai Motor Czech Dalších 9 fotografií

