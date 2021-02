Test Hyundai i10 N Line: Zábava v maličkém balení

I proto jihokorejská automobilka v létě loňského roku přispěchala s verzí N Line, která dostala řadu zajímavých vylepšení, sportovní design, a především možnost umístit pod kapotu turbodmychadlem přeplňovaný tříválec 1,0 litru, který dává vozidlu 73 kW, rovných 100 koňských sil. A to je hodnota, která v tomto segmentu už zaujme.

Příjemně překvapený jsem byl ale hlavně z interiéru, který vůbec nepůsobil stísněně, jak by se dalo u takto malého auta čekat. Na zadní sedačky si mimo jiné pohodlně sedne i člověk s výškou okolo 180 centimetrů a věřte či ne, nebude si nijak stěžovat.

Ne vše ale stálo za pochvalu. U některých komponentů v kabině bylo znát, že se na nich poněkud šetřilo, a i když se i10 snažila sebevíc, nešlo si často nevšimnout, že se stále původně jedná o vozidlo, jež má zákazníky přilákat hlavně nízkou cenou. Nejvíce je to znát právě na použitých levnějších materiálech.

Jak už jsem psal výše, původní nabídka motorizací i10 byla v segmentu A klasická. Litrový atmosférický tříválec s výkonem 67 koní ani čtyřválcová dvanáctistovka (84k) příliš nelákaly a troufnu si říct, že s nimi by byla i10 N Line jen navoněná nuda.

Hyundai to nejspíše tušil také a pro nejvyšší výbavu vyhradil tříválec 1,0 T-GDI s výkonem 100 koní a točivým momentem 172 Nm. Agregát je pak spojen pouze s manuální pětistupňovou převodovkou a vůz díky motorizaci zrychlí z 0 na 100 km/h za 10,5 sekundy.

Rychlost na rovince a přímou akceleraci ovšem nezkoušejte, protože je to zbytečné. Nejlépe totiž svižnost a osobnost tohoto auta poznáte v zatáčkách, a to ve vyšších otáčkách nad hranicí 2000 ot./min. V ten moment má motor hladký chod, příjemný zvuk a auto vám vykouzlí úsměv na tváři v každé zákrutě okresky před vámi. Horší je to pod touto hranicí, což se ale dá u přeplňovaného tříválcového motoru čekat.