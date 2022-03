Test BMW 220d Coupé: Tradiční receptura

Jelikož je tohle vlastně řada 3 a 4, nebylo nic jednoduššího, než do interiéru přestěhovat shodné komponenty. Pro řadu 2 to znamená skvěle zpracovanou palubní desku s ovládáním ventilace mezi středovými výdechy.

Testovaný vůz měl elektricky posuvná sedadla, což je fajn i díky tomu, že se samy odsouvají a zasouvají zpět do stejné polohy, když využíváte zadní sedadla. Pokud ale lpíte na co nejnižším posezu, manuální verze leží ještě o něco níž...

Přidejte k tomu osmistupňovou převodovku ZF, která je v BMW tradičně nejlepší skříní široko daleko, a máte prostě skvělý pohon, který nabídne kultivovanost, více než dostatečnou dynamiku a spotřebu v kombinovaném režimu klidně pod 6 litrů na 100 km. Je to famózní derniéra před tím, než takové motory zamíří pod emisním tlakem Evropské unie do učebnic dějepisu...

S tím se pojí i provozní hmotnost, která u testovacího auta dosahuje 1655 kg, a to jde jen o čtyřválec bez pohonu všech kol. Co se obratnosti a nadšení auta do zatáček týká, troufám si říci, že to nemusíte poznat. Příď se s nadšením vrhá po vrcholu zatáčky a v zadnici cítíte, jak se auto točí kolem vás.