Renault Clio a Captur mají nově elektrifikované verze

Captur bude moci jezdit na několik módů, jako třeba ten s názvem Multi-Sense, který umožňuje plně elektrickou jízdu, a to až na 65 kilometrů. K dispozici je také mód E-Save, který šetří elektřinu na pozdější dobu nebo režim Sport, který umožní spolupráci všech tří motorů a přinese ten nejvyšší možný výkon v daný moment.

Co se modelu Clio E-Tech Hybrid týče, používá podobné systémy jako Captur, až na fakt, že se jedná pouze o konvenční hybrid, ne plug-in verzi do zásuvky. I tak je ale Clio o dost úspornější, a to díky 1,2 kWh baterii, která dokáže ve městě snížit spotřebu až o 40 %. Mezi oběma modely je také rozdíl ve výkonu, kdy Captur dostal výkon 158 koní, zatímco Clio jen 138.