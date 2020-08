Zpříjemněte si zdlouhavé cestování jednoduchými cviky

Za volantem pak pomáhá alespoň střídat polohy pánve, ramen, hlavy a končetin, samozřejmě jen do té míry, jak to dovoluje bezpečnost jízdy.

„Posaďte se rovně, zpevněte záda a protáhněte se za hlavou. Zhluboka se nadechněte do břicha, na chvíli zadržte dech, poté pomalu vydechněte. Snažte se vydechovat pomaleji, než se nadechujete, opakujte několikrát po sobě, uklidníte tak své tělo a rozpustíte napětí,“ radí na začátek instruktorka pražských Domů Jógy Věra Vojtěchová.

V dalším kroku zkuste pro změnu páteří trochu rotovat. „Seďte rovně. S nádechem se nakloňte doleva, opřete se pravou rukou o středový panel a protáhněte se ještě víc. To stejné proveďte na druhou stranu, tentokrát se však levou rukou zapřete o panel dveří,“ doporučuje Vojtěchová.

Lze provádět i ve voze. „Posaďte se do vzpřímeného sedu s pažemi volně podél těla. Zvolna táhněte bradu vzad, jako byste ji tlačili do krku, a vytahujte se ke stropu. V maximálním zatlačení brady vzad setrvejte 2-3 vteřiny a volně dýchejte, nezvedejte ramena. Uvolněte a bradu pomalu pouštějte do původní pozice,” doporučuje Iva Bílková.