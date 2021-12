Život fitness instruktorky ohrožuje idiopatická alergie

Stejně jako mnoho dalších lidí je i Angličanka Emma Bennettová svědomitá, co se týče bezpečnostních a hygienických opatření kvůli šíření koronaviru. Vedle dalších věcí tak svědomitě používá dezinfekci na ruce, kdekoli je k tomu vyzvána.

Zhruba před rokem jí ale právě při této činnosti začaly ruce po chvíli velmi otékat, během několika málo minut se znatelně zvětšily a velmi svěděly.

Když požádala vedoucího obchodu, aby se směla podívat na složení dezinfekce, nenašla v seznamu žádný ze svých známých alergenů.

To nebyl ovšem první případ, kdy se tak dělo. Ve skutečnosti k podobným situacím u Emmy dochází v průběhu života opakovaně, a většinou s neznámými spouštěči.

I přes četná vyšetření u lékařů jí doteď nebyl nikdo schopen říci, co jednotlivé alergie spouští – v jejím případě se tak jedná o tzv. idiopatickou alergii, bez známé příčiny. Bohužel v případě Emmy mívá dost často za následek doslova život ohrožující reakce, které mohou postihnout její dýchací systém během několika málo minut.

Potíže od sedmi let

Podobnými stavy trpí Emma od sedmi let. Mezi její první vzpomínky patří ta, kdy se jednoho dne probudila s červenou vyrážkou na hrudi. „Někdy se objevila vyrážka třikrát i čtyřikrát týdně, ale tehdy to nebylo něco, o čem by se běžně mluvilo,“ uvádí pro Daily Mail.

V patnácti letech dokonce upadla do anafylaktického šoku, opět bez zjevné příčiny. Stav známý jako idiopatická anafylaxe je život ohrožující reakce, při které dochází k přetížení imunitního systému. Tělo začne následně uvolňovat silné chemikálie zvané histaminy, které zpočátku způsobují kopřivku, potíže s dýcháním, bolesti břicha, otoky úst či jazyka. Rovněž dochází k rychlému snížení krevního tlaku, což může způsobit ztrátu vědomí.

V průběhu let lékaři Emmě tvrdili, že její reakce mohou být vyvolány celou řadou faktorů, dokonce i sluncem, nikdy se ale nic konkrétního nepotvrdilo. Jak vysvětluje doktor Shuaib Nasser, konzultant přes astma a alergická onemocnění v Cambridgi, není to přesně tak, že by neexistovala vůbec žádná příčina, jen se ji pro konkrétní případ zatím nepodařilo opětovně najít.

„Idiopatická znamená, že jsme nenašli příčinu, jinak ale každá anafylaxe nějakou má, i když ji zatím nedokážeme rozpoznat. Může jít jak o nerozpoznanou alergickou reakci, tak nealergickou, třeba o specifické hormonální interakce v těle,“ popisuje Nasser.

„Není přesně jasné, kolik lidí je podobným stavem postiženo, ale víme, že idiopatická anafylaxe představuje asi čtvrtinu všech případů anafylaxe u dospělých,“ popisuje doktorka Pamela Ewanová, konzultantka alergologa v Addenbrooke’s Hospital.

Alergie na latex, kiwi i léky

První specifickou alergii, a to na latex, u Emmy zjistili až ve dvaceti letech, když se účastnila kurzů první pomoci.

„Chvíli po provádění resuscitace na figuríně jsem se dostala do plné anafylaxe a během několika minut jsem upadla do bezvědomí. Naštěstí jsem už po dřívější zkušenosti u sebe měla adrenalinovou injekci, kterou mi někdo píchl, a pak mě převezli do nemocnice,“ popisuje Emma další ze svých zážitků.