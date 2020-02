Zimní úrazy – kdy a po kom žádat odškodnění

„Když se dostavila záchranka, nemohla si Radka zvolit, do jaké nemocnice bude přepravena. To ostatně při příjezdu rychlé záchranné služby není možné nikdy, jede vždy do nejbližší nemocnice od místa události,“ říká Jana Palečková, právní poradkyně Kanceláře ombudsmana pro zdraví.