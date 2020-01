Žena trpící lipedémou se snaží bourat stigma kolem obezity

Abyie Poldenové diagnostikovali chronické onemocnění snad v tu nejnevhodnější dobu. Období dospívání bývá zejména pro dívky už tak složité a vzhled je pro ně často na prvním místě. Už v jedenácti letech byla výrazně silnější než ostatní děti, a to zejména v oblasti stehen. Stala se tak terčem nemístných poznámek a šikany.

Poté, co se sama neúspěšně snažila přebytečná kila shodit, obrátila se na odborníka. Verdikt ji samotnou zaskočil. Abyie se totiž dozvěděla, že trpí lipedémou, která nejčastěji postihuje ženy a vyznačuje se mimo jiné hromaděním tukové tkáně a nadměrným zadržováním vody.

„Do jisté míry byla zmíněná diagnóza vysvobozením. Přestala jsem si vyčítat každé nezdravé jídlo, které jsem si čas od času dopřála. Zároveň jsem se přestala trápit drastickými dietami a místo toho najela na zdravý a udržitelný režim. Je ale těžké přijmout to, že na vaše onemocnění neexistuje lék,“ přiznává pro Daily Mail Poldenová.

Její vzhled jí komplikoval život i na poli osobních vztahů. „Fotila jsem se jen do úrovně ramen a nosila jsem pouze černou barvu. Jednoho dne jsem se ale probudila a už jsem si nechtěla nic nalhávat. Přihlásila jsem se do seznamovací aplikace a našla si mého nynějšího snoubence Jacka, který mi dodal patřičné sebevědomí,“ říká.

„Naše společné fotografie často vyvolávají kontroverzi, protože Jack se pyšní štíhlou postavou, a já ne. Lidé o mně píšou hrozné věci, zesměšňují mě a Jacka se ptají, jak to, že jsem ho ještě nerozmačkala. On ale sdílí stejné hodnoty jako já a věří v to, že nás definuje duše a ne zevnějšek,“ říká Poldenová a dodává, že její snoubenec jí dodal sebevědomí, aby svůj příběh sdílela na internetu.