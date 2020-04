Zdravotní úskalí práce z domova

„Udržování těla v neutrální a uvolněné poloze je klíčem k tomu, abychom se vyhnuli bolesti. Pokud vaše pracovní prostředí není ergonomické, urychlíte tak nástup muskuloskeletálních problémů od krční páteře, přes záda až k zápěstí. To vše kvůli špatnému držení těla,“ říká profesor Alan Hedge pro Huffington Post. Jak se vypořádat s nejčastějšími problémy způsobenými špatným sezením?

Pokud se potýkáte s vystřelující bolestí z krční páteře či ramen, pak je nejspíše na vině způsob vašeho sezení nebo to, jak máte uspořádané své pracovní prostředí.

V případě, že jste nuceni pracovat na notebooku, neberte si ho do postele, ale umístěte ho na stůl tak, aby byl ve výšce lokte. Ideální je také střídat jeho umístění, aby tělo nebylo stále v jedné poloze. Snažte se to dodržovat dvakrát do hodiny.