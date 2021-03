Záškrt může být opět globální hrozbou, varují vědci

Jejich analýza přitom odhalila shluk geneticky podobných bakterií C. diphtheriae z různých kontinentů, a to zejména Asie a Evropy, což ukazuje na migraci bakterií s lidskou populací minimálně během posledního století. Genomová data také odhalila, že bakterie obsahují geny, které jim propůjčují antimikrobiální rezistenci a toxinovou variabilitu.

„Vakcína proti záškrtu je navržena tak, aby toxin neutralizovala, ale genetické varianty, které mění strukturu toxinu, mohou způsobit, že to u nich vakcína nemusí dokázat a hrozí tak, že bude neúčinná,” vysvětluje pro Daily Mail jeden z autorů analýzy Gordon Dougan z University of Cambridge.

„Samozřejmě to může to být dáno i tím, že jsou lidé vystaveni velkému množství antibiotik i kvůli dalším nemocem. O to důležitější je tuto skutečnost i nadále zkoumat a hodnotit,” dodává vědec Robert Will.