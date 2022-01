Za jak dlouho uvidíte první výsledky, když začínáte cvičit

Je vcelku jedno, zda člověk začíná s cvičením v rámci novoročního předsevzetí, nebo kdykoli jindy během roku, třeba jen kvůli tomu, aby se cítil lépe. Důležité je začít, a samozřejmě také vydržet. Protože výsledky se málokdy objeví tak rychle, jak chceme. A i to bývá často důvod, proč s ním řada z nás brzy přestane – protože naše snaha není vidět.

Fitness trenérka Amanda Hughesová vysvětluje, že to, jak velké změny se projeví a kdy si jich všimnete, do značné míry závisí na vaší aktuální kondici před počátkem nového cvičení. Je tedy jasné, že rozhodně neplatí pro všechny stejné pravidlo typu „Začnu tvrdě cvičit, za 14 uvidím výsledky“.

„I při cvičení jako jinde platí, že každý člověk je individuální. Takže rychlost, s jakou na sobě začne pozorovat změny, bude logicky u každého jiná,“ uvádí pro Independent.

Obecně ale dodává, že pokud si nastavíte určitý režim a budete trénovat třikrát až pětkrát do týdne, můžete výsledky očekávat do měsíce až dvou. „Nicméně existují další proměnné, které na to mají vliv,“ dodává. Základem je výchozí kondice těla a samozřejmě výživa.

„Pokud jste nikdy dříve výrazněji necvičili, můžete očekávat při pravidelném režimu výsledku logicky mnohem dříve než někdo, kdo již roky pravidelně cvičí, je tak v celkově lepší kondici a musí vynaložit více snahy k výsledku,“ doplňuje.

Zároveň nabízí tipy, jak si udržet motivaci co nejdéle a dosáhnout tak plánovaných změn.

Měřte svůj pokrok

Možná také patříte mezi lidi, kteří považují neustále publikované fotky fitness nadšenců na sociálních sítích za přehnané. Jenže právě dokumentace snímků před a po tréninku může být dobrým způsobem, jak si udržet motivaci.

Ať už se rozhodnete snímky zveřejňovat, nebo ne, fotografování postavy na začátku cvičení a postupně po dalších dne vám umožní přesně vidět, jak jste pokročili.

„Zatímco počáteční změny budou malé, postupem času budou stále viditelnější,“ vysvětluje Hughesová.

Buďte na sebe přísní, ale realističtí

Mějte plán a buďte progresivní, ale rovněž reální. To je jediný způsob, jak dosáhnout kýžených výsledků. Pokud s cvičením teprve začínáte, je dobré si dát reálný plán, že po čase přejdete třeba ze dvou dnů cvičení na tři. „Udržitelný plán je základ,” popisuje Hughesová.

Pokud pak po několika týdnech dosáhnete bodu, kdy se nebude nic dít, je čas změnit režim. Přidejte zátěž nebo více intenzívních cvičení, klidně i v klidu domova.

Dělejte to, co vás baví

Může to znít jako samozřejmost, i tak ale stále existuje řada lidí, kteří se mučí v posilovnách u něčeho, co ve skutečnosti téměř nenávidí. A to jen proto, že se to podle nich „musí“.

Naštěstí dnes existuje celá řada fitness programů, které vyhoví téměř všem. Najděte si tedy něco, co vás skutečně zaujme a bude bavit. To je pro úspěch to nejdůležitější.