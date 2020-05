Využijte na maximum ve své kuchyni jarní bylinky a zeleninu ze zahrádky

Bylinky se hodí na dochucení jídel, do ovocných a zeleninových šťáv a smoothies, k přípravu čajů i limonád.

Nezatracujte ani pažitku, která je nenáročná na pěstování a v jídelníčku ji oceníte. Zlepšuje trávení a je bohatým zdrojem vitamínu B2, C, vápníku a draslíku.

Pokud se vám do pěstování vlastních bylinek nechce, můžete si jít i nějaké nasbírat. Volně v lese můžete narazit na medvědí česnek a kopřivy. Medvědí česnek pomáhá tělu zbavit se nastřádaných škodlivin. K jarním očistným kúrám můžete použít i kopřivu.

„Při sklizni však buďte ohleduplní. Dívejte se kam šlapete, berte si jen to, co bezprostředně spotřebujete. V případě medvědího česneku sklízejte lístky tak, aby cibulky zůstaly v zemi,“ upozorňuje Tereza Havrlandová ze společnosti Lifefood.

Umixujte do hladké pomazánky. Přimíchejte pokrájený medvědí česnek.

Namočená lněná semínka a ořechy řádně propláchněte a vložte do mixéru.

Vlašské ořechy namočte alespoň na 4 hodiny do čisté vody.

Lněné semínko namočte na cca 8 hodin do dostatečného množství čisté vody.

Pro jaro jsou typické rozkvetlé louky plné pampelišek. Tyto žluté krásky však nemusí být pouhou potěchou pro oko, můžete je zařadit i do svého jídelníčku a čerpat z nich celou řadu benefitů.

Podle Jarmily Podhorné očišťuje tělo od jedů, snižuje krevní tlak, regeneruje trávicí soustavu, zklidňuje a omlazuje pleť. Pampelišku bychom měli na jaře rozhodně ochutnat. V kuchyni se používají květy, listy i kořeny. Kořen sbíráme nejlépe před rozkvětem rostliny (březen až duben), listy od dubna do září.

Pampeliška chutná podobně jako čekanka, mírně nahořkle. Rostlina je kromě vitamínů A, B, C a D zdrojem betakarotenu, křemíku, draslíku, vápníku, železa a dalších minerálních látek.

Co se týká volby salátu, nejdostupnější u nás bývá ledový a hlávkový salát, skvělou volbou je i zmiňovaná rukola, která obsahuje vitamíny A, K a C, kyselinu listovou.

Špenát sice patří do kategorie listové zeleniny, ale díky svým účinkům na lidské tělo si zaslouží zvláštní pozornost. Čerstvý špenát obsahuje vysoké množství živin, zejména kyselinu listovou, lutein, betakaroten, vlákninu a vitamín C.

Hořčičné oleje podobně dezinfikují také ústní dutinu a oblast nosohltanu, kde navíc pomáhají rozpouštět usazený hlen. Proto by se měly ředkvičky konzumovat při onemocnění dýchacích cest i nachlazení, neboť za pomoci vitamínu C, jehož jsou rovněž bohatým zdrojem, posilují naši imunitu. Dále obsahují ještě betakaroten, kyselinu listovou, vitamín K a vitamíny skupiny B. Z minerálních látek to jsou zinek, fosfor a draslík.