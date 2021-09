Vyšetření, která pomáhají včas odhalit Alzheimerovu chorobu

Ideální test, který by byl neinvazivní, jednoduše aplikovatelný a finančně nenáročný, se stále hledá.

Skrytá hrozba v podobě demence aneb Jak si co nejlépe udržovat paměť

„U pacientů se vyšetřuje Amyloid beta 42 peptid a Tau protein. Jsou to dva proteiny spojené se vznikem klubek, které zanášejí nervové buňky, a vznikem stařeckých plátů, které byly nalezeny v mozcích pacientů s Alzheimerovou nemocí (AN). Tvorba těchto tzv. klubek a stařeckých plátů je normální součástí stárnutí, u lidí s AN se však projevuje v mnohem větším rozsahu,” vysvětlují odborníci z labtestsonline.cz.