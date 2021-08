Výrazné zmenšování spojené s věkem může u žen předznamenat dvakrát vyšší riziko smrti

Zmenšování v důsledku stárnutí je přirozeným jevem podobně jako tvorba vrásek. Ačkoliv se týká obou pohlaví, ženy jsou ke ztrátě výškových centimetrů náchylnější, a to zejména ve středním věku, kdy v průměru ztratí o 1,27 centimetru za deset let. Po 70. roce je pak rozdíl ještě markantnější.

Vědci se rozhodli význam zmenšování podrobit výzkumu a výsledky byly více než překvapivé. Studie se zúčastnilo 2406 švédských a dánských žen ve věku od 30 do 60 let, přičemž předmětem zkoumání byl jejich zdravotní stav na začátku výzkumu a po uplynutí deseti až třinácti let.