Výmyky, vzpěry i kliky. Třiasedmdesátiletá seniorka je hvězdou crossfitu

Bývalá právnička žijící v americkém Connecticutu Lauren Bruzzoneová měla ke sportu vždy blízko. V mládí dělala balet a až do sedmašedesáti let se věnovala cvičení s nízkou intenzitou.

„Popravdě, kdybyste mi před patnácti lety řekli, že budu dělat crossfit, asi bych se smála. Moji přátelé mě museli trošku popostrčit, ale nakonec jsem si řekla, že to prostě zkusím a když se mi to nebude líbit, nechám toho,“ uvedla Lauren pro Womenshealthmag. Nyní navštěvuje ranní hodinové lekce každý den.

„Když vidím, jak mladší lidé kolem mě zvedají ještě těžší váhy než já, tak mě to motivuje a sune dopředu. Chtěla bych se jim přiblížit co nejvíc to jde,“ dodává. Na výsledky její píle a úctyhodnou fyzičku se podívejte ve videu.