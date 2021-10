Vaření a pečení s dýní

150 g máslové dýně zbavené slupky a jader – nakrájejte na kostičky

65 g měkkých datlí – suché datle namočte na 3 hodiny do vody

26 g sušeného manga natural – namočte na 3 hodiny do vody

32 g kešu oříšků natural – namočte alespoň na 4 hodiny do vody

1,5 lžíce oblíbeného sirupu (javorový, agávový, čekankový)

0,5 lžičky mleté skořice

0,5 lžičky sušeného zázvoru

0,75 lžičky mletého psyllia

1,5 lžíce kakaového másla – roztavte ve vodní lázni

1,5 lžíce kokosového oleje – roztavte ve vodní lázni