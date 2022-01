Válečný veterán se staral o nemocné syny a ženu, pak měl ale sám vážnou nehodu

Kromě své práce ale musel být časem velkou oporou svým nemocným synům a manželce, která prodělala mozkovou mrtvici. V květnu 2019 měl ale sám vážnou nehodu, kdy ho při jízdě na kole smetla v protisměru ze silnice řidička SUV.

Pavel s Lenkou tvoří pár již dvacet devět let. Spolu mají dnes 26letého syna Páju a 18letého syna Adama. Když se Pavel připravoval na jednu ze svých misí, byla Adamovi diagnostikována porucha autistického spektra. Tehdy jim lékaři doporučili dát Adama do ústavu, předpokládali totiž, že péče o něj bude velmi těžká, jelikož nepochopí ani základní návyky, natož že by se naučil číst či psát.

Manželé na to ale nepřistoupili a o Adama se vzorně starali. Ne náhodou dnes Adam chodí do třetího ročníku gymnázia. Bohužel po nějakém čase lékaři objevili závažné onemocnění i u staršího syna Pavla, a to polycystickou fibrózní dysplázii kostí, která mimo jiné vede k deformacím a lámání kostí. Ohlídalovi se tak ještě více semkli a začali se usilovně starat i o svého staršího syna.

Jako by toho ale nebylo málo, paní Lenku postihla v roce 2010 cévní mozková příhoda s pravostranným ochrnutím, a tak vše zůstalo na jejím muži Pavlovi. Ten se tak staral nejen o postiženého Adama, ale i o nemocného staršího syna, manželku a samozřejmě i o domácnost. U Lenky bohužel nezůstalo jen u jedné mrtvice, ataky se u ní ještě dvakrát zopakovaly. Pavel byl tedy pro celou rodinu obrovskou oporou, a to i tehdy, kdy jemu samotnému zemřela jeho maminka.

V květnu 2019 se Ohlídalovi vrátili z Prahy na Moravu a za peníze, které Pavel našetřil na misích, rozestavěli domek na Valašsku. Tři měsíce na to, kdy jel na kole, ho ale v protisměru porazila řidička SUV. Pavel se přes všechny zdravotní problémy snažil co nejdříve vrátit do služby. V té době pracoval jako člen ochrany osob.

Zprvu to vypadalo, že Pavel díky svému odhodlání postavit se svým problémům čelem vše zvládne a brzy se vrátí do práce, ale následky nehody, které se začaly následně objevovat, mu to na dlouho neumožnily.

V listopadu 2020 pro bolesti páteře a ramene tak Pavel nastoupil na nemocenskou. Po sérii rehabilitací a vyšetření se dostal k odborníkovi, který indikoval operaci ramenního kloubu. I poté je ale Pavel značně omezen v pohybu a čeká ho další léčba. Odškodnění od řidičky, nebo její pojišťovny, zatím nedostal.

Pavel s rodinou se tak dostali do velmi svízelné situace, protože na rozestavěný dům si vzali milionovou hypotéku, přičemž stavba se prodražila a dům je stále rozestavěný. Jelikož je Pavel nemocný a jeho žena v částečném invalidním důchodu, není v jejich silách vše řádně splácet a dům dostavět. Paní Lenka se sice snažila vrátit ke své původní profesi a pracovat jako zdravotní sestra, ale opět ji zradilo její chatrné zdraví.

Celá rodina tak bydlí v podnájmu a snaží se svou velmi složitou situaci nějak vyřešit. Pan Pavel situaci, kdy se sám o věci nemůže postarat, nese po psychické stránce velmi těžce.

Snaží se tak alespoň maximálně věnovat svým dětem, a to zejména Adamovi, který se bez jejich neustálé péče zatím neobejde. Denně ho vozí do 27 kilometrů vzdálené školy a snaží se udělat vše pro to, aby mu i díky jeho obrovským pokrokům mohli umožnit vystudovat i vysokou školu.

Ani to ale nebude po finanční stránce vůbec snadné, zvlášť když jim kvůli dosažené plnoletosti Adama stát významně snížil příspěvek na péči.