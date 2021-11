V pětadvaceti přišla kvůli meningokoku o nohy a zároveň jí selhaly ledviny

Kvůli zimnici a následně i teplotě jí to ale vůbec nešlo, proto šla raději spát. „V noci jsem se ještě párkrát vzbudila, jak se teplota zvyšovala, ale to ještě nebylo tak hrozné. Ráno po probuzení jsem ale přestávala cítit nohy. Už to bylo tak rozjeté, že mě nohy neunesly, když jsem se na ně chtěla postavit.“

„Sanitka mě vozila do Teplic, což není od mého města moc velká dálka, jen asi 15 kilometrů. Ze začátku třikrát týdně na tři a půl hodiny. Poté cca na 4 hodiny, třikrát týdně. Trvalo to už asi rok a chtělo se mi tam pokaždé méně. Taky jsem tam patřila mezi nejmladší a vtipkovala jsem, že jim tam kazím věkový průměr,“ vzpomíná Tereza.

Dnes chodím po lese skoro každý den, když to jde. Zkoušela jsem běhat, to popravdě moc nejde, asi to bude chtít víc času a trénování. Také jsem začala hrát golf – to je úplně nový sport, který jsem dříve nedělala, ale musím říct, že mě hodně chytil. Byla jsem i na lezecké stěně a lyžovat v Itálii.“