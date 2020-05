Tvrdili jí, že má zvětšené uzliny, byla to rakovina. Matka dvou dětí si sáhla na dno

Přestože si myslela, že je to spíš špatný vtip, protože v rodině rakovinu nikdy nikdo neměl, zhroutila se.

„Nevěděla jsem v té chvíli, co budu dělat. Měla jsem práci a doma dvě děti, na které jsem byla sama. Stále jsem nechtěla uvěřit, že je to pravda, a pokud ano, že to prostě nezvládnu. Pomohlo mi ale i to, že jsem stále chodila do práce,“ vzpomíná se slzami v očích Markéta Vodrážková, jejíž rakovina byla již ve třetím stádiu, tedy v pokročilé fázi.

Okamžitě tak musela podstoupit léčbu. První dávky chemoterapie snášela dobře, ale při třetí ji skolila chřipka, a to v takové míře, že ji musely doma sbírat ze země děti, aby se vůbec dokázala postavit. Proto nemohla ani chemoterapie dochodit.

Nicméně operace, při níž jí lékaři odstranili nádor, proběhla nakonec v termínu a dnes je v podstatě zdravá. Ještě ji ale čeká operace, kdy jí z preventivních důvodů odstraní obě prsa.

Snad jí brzy narostou i vlasy, které před rokem ztratila kvůli chemoterapiím. „Už jsem kvůli tomu podstoupila spoustu vyšetření, ale dostala jsem asi takový zásah do těla, že všechno trvá déle,“ přiznává.

Chemoterapie zvládala, kvůli chřipce ale nepodstoupila všechny. Foto: archiv Markéty Vodrážkové

Velká finanční zátěž

Markéta kvůli nemoci nakonec nechodila do zaměstnání asi čtrnáct měsíců - přestože měla nějaké úspory, velmi záhy jí došly a dostala se do velmi svízelné situace. Zprvu jí finančně pomáhala maminka, ale ani pro ni to nebylo jednoduché.

Naštěstí jí známí poradili, aby se zkusila obrátit s žádostí o pomoc na Dobrého anděla. Přestože to neustále odsouvala, protože byla přesvědčena, že pomoc potřebují mnohem více jiní lidé, kteří jsou v horší životní situaci, nakonec to přeci jen udělala.

Sama pak byla velmi mile překvapena, jak moc rychle bylo vše vyřízené a dostala od nadace první peníze. Jen díky tomu jí odpadlo mnoho starostí a konečně se vše začalo v dobré obracet.

V březnu jí skončila nemocenská podpora, k tomu nastala koronavirová epidemie, kdy jako onkologický pacient spadala do rizikové skupiny a musela zůstat opět doma. Finanční situace rodiny se tak opět výrazně zhoršila. Nicméně koncem dubna dostala pracovní nabídku, které si nesmírně vážila, a proto hned na začátku května do nového zaměstnání nastoupila.

„Moc mi to pomohlo po psychické stránce. Za těch čtrnáct měsíců jsem si sáhla opravdu na dno, a přestože jsem silný člověk, byly chvíle, kdy jsem brečela do polštáře. Do budoucna jsem ráda, že mám práci. Doufám, že bude všechno v pořádku, nic už se nevrátí a jedeme dál.“

Dnes už je sice zdravá, ale vlasy jí stále nenarostly. Foto: Novinky

Sedmačtyřicet procent onkologicky nemocných rodičů, kterým Dobří andělé pomáhají, má stejnou diagnózu jako paní Markéta. Průměrná délka léčby a rekonvalescence je 36 měsíců.