Trápily ji velké boule v podpaží, až po letech lékaři zjistili, že se jedná o další prsa

Asi málokdo si umí představit, jaké trauma to muselo být pro dospívající dívku, když se na jejím těle objevily nevzhledné a často bolestivé boule a nikdo jí neodkázal říct, o co jde.

Když jí bylo 20 let, Phoebe se u své praktické lékařky rozbrečela a svěřila se jí se svým trápením. „Řekla jsem jí, že vůbec nikdo nechápe, co prožívám, co mi ničí život a jak moc se nenávidím. V té době jsem se už na sebe nemohla podívat ani do zrcadla, abych nebyla znechucená. Navíc jsem si už byla jistá, že i kdybych ještě víc výrazně zhubla, boule by stejně nezmizely,” vypráví Phoebe.