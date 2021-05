Terapie křikem aneb Jak se vypořádat se stresem či vztekem

I americký rapper, hudební producent a návrhář Kanye West před nedávnem pro The New York Times řekl, že i jemu účast na podobné „křičící terapii” umožnila uvolnit potlačované emoce.

Je to jednoduché, při cílené terapii aktivně vykřičíte všechen svůj zármutek, frustraci, vztek a hněv, prostě vše, co byste jinak dusili v sobě.

Janov věřil, že křik je prvotní nutkání, které nás vrací zpět do dětského stavu, kde se můžeme držet našeho potlačovaného traumatu. Účastí v tzv. primární terapii křikem se podle něj lze vrátit a uvolnit zadržené emoce tím, že jim „dáme hlas“.

Mnoho psychologů v posledních letech účinnost terapie ale spíše zpochybnilo, a obecně není považována za akceptovatelnou formu psychosociální terapie. To ale podle některých jiných neznamená, že je naprosto zbytečná, a její praktikování nemůže byť jen trochu pomoci.

„Hněv může být skutečně motivující, dočasné a krátkodobé zvýšení krevního tlaku není špatná věc, protože pomáhá nastartovat reakci boj nebo útěk,“ popisuje. V zásadě věří, že je to potřebná emoce k udržení našeho blahobytu. I když už v moderním světě nemusíme bojovat proti divoké zvěři, může nás hněv upozornit na překročení našich emočních hranic.

Není pochyb o tom, že po „vykřičení“ se můžete cítit lépe. Stejně jako poté, co se vypláčete, pokud je na vás něčeho moc. Obojí po sobě zanechává jakýsi pocit zklidnění. Podobné uvolnění pro některé jedince přichází i po návštěvě ve specificky cílených místnostech (tzv. anger room), kdy lze bez omezení rozbíjet vše, co vám přijde pod ruku.

„Myslím, že podobné druhy praktik jsou nejúčinnější pro lidi, kteří potlačují své emoce a snaží se hněv nějak vyjádřit,“ tvrdí Semmens-Wheelerová. „Z dlouhodobého hlediska to ovšem není nejzdravější způsob, ale pokud to nebude mít nějaké negativní následky, může to opravdu někomu pomoci,“ potvrzuje.