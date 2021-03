Tajemství, které čtvrtina žen ukrývá před svými bližními

„Když moje teta Gin zemřela na rakovinu, bylo to velmi rychlé. Na jaře nám řekla, že je nemocná, a v létě zemřela. Až později jsme se dozvěděli, že o nemoci věděla mnohem déle, ale protože byla v nejhorším stadiu a nedalo se nic dělat, nikomu to neřekla. I když to nebyla moje skutečná pokrevní příbuzná, brala jsem ji tak. Vědomí, že s tím žila přes rok sama, mě ničilo,” svěřila se na svém blogu Amanda Chatelová.

Jak například ukázal průzkum z roku 2014 provedený ve Velké Británii, z 1115 dospělých s diagnostikovanou rakovinou by si celých 25 procent žen nechalo diagnózu pro sebe, u mužů by totéž udělalo 18 procent z nich.

„Můžete se cítit provinile a obviňovat sami sebe z toho, že jste dostali rakovinu. Děláme to často z důvodu, že se pak cítíme aspoň o trochu lépe, když víme, proč se něco stalo. U většiny lidí ale není možné přesně zjistit, co rakovinu způsobilo. Tudíž ani není prostor na to se z toho obviňovat. Rakovina není trest za něco, co jste udělali,” píše se v ní.