Tajemství droždí a jeho využití nejen v kuchyni

Kvasnice mohou konzumovat i vegetariáni, jde o velmi malé rostlinné buňky, do jedné kostky se jich vejde až 30 miliard!

Tvoří nezbytnou přísadu do kynutých těst. Aby byl úspěch zaručen, připravuje se před přidáním do mouky kvásek. V něm se droždí rozdrobené do vlažného mléka nebo vody (100 ml) „nakrmí cukrem“ (1 lžička krupicového) a trochou hladké mouky a nechá se „vzejít“.