Své třiadvacáté narozeniny oslavila v nemocnici, leží v ní několik týdnů s tuberkulózou

Nemoc se u Ley začala projevovat zimnicí a celkovou slabostí. Tehdy si řekla, že nemoc vyleží a vzala si tedy v práci dovolenou a ulehla do postele s čajem a vitamíny. Po pár dnech ji začala bolet jedna strana hrudníku, a to natolik, že na ní nebyla schopna ležet. Když se po 14 dnech nic nelepšilo, zamířila k lékaři.

„Bylo mi úplně jasné, že s 39stupňovými horečkami do práce nemůžu. Lékař mi naměřil CRP hodnotu 72 mg/l a nasadil na týden antibiotika. Udělalo se mi trochu lépe a zvládla jsem dokonce udělat tři zkoušky,” svěřuje se Lea.

Pandemie koronaviru hatí boj s tuberkulózou, varuje WHO

„Kvůli současné situaci k nám nechodí ani rizikoví pacienti. Pak se setkáme s takovým případem, kdy k nám přišel Litevec s podezřením na koronavirus, a my místo toho objevili tuberkulózu ve velmi pokročilém stadiu. Na ni bohužel později i zemřel. I z tohoto důvodu si myslíme, že se v dalších letech budeme setkávat s více případy pokročilých tuberkulóz,“ upozorňuje profesorka Martina Vašáková, předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS).

Podle lékařky virus komplikuje péči o nemocné tuberkulózou i jinak – ten, kdo má podezření na tuberkulózu, musí zůstat oddělený od ostatních tuberkulózních pacientů do doby, než se u něj prokáže, že je covid negativní.

„Vytváříme tak izolace v izolaci. Souběh covidu a tuberkulózy by mohl skončit špatně. Proto máme rozdělené i týmy sester,“ vysvětluje Vašáková.

Tuberkulózu se díky pečlivé práci plicních lékařů daří držet pod kontrolou. Do České republiky se dostává zejména kvůli cizincům. Loni klesl počet nemocných cizinců o více než 20 případů na 115, nejčastěji to byli Ukrajinci, Vietnamci a překvapivě Indové.

Mezi 361 loňskými nahlášenými případy převažují muži, v průměrném věku 51 let, dva případy tuberkulózy našli lékaři u dětí do 15 let. Loni na tuberkulózu zemřelo 19 lidí.