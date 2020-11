Stále více žen umírá na předávkování kokainem

Jak zjistila z dat Úřadu pro národní statistiku, za poslední rok v zemi zemřelo ve spojitosti s užíváním kokainu 148 žen. I když se to může s převažujícími počty úmrtí mužů ve stejné souvislosti zdát málo, v roce 2010 to bylo jen 19 žen. Jak úřad dodává, úmrtí žen kvůli užívání kokainu v zemi rostou již osmý rok za sebou. A to kromě jiného i kvůli tomu, že cena za jeden gram je v zemi v poslední době mnohem nižší, než bývalo zvykem - podle dostupných dat zhruba třetinová.