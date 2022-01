Špatné důvody, proč lidé chtějí zhubnout

„Dieta je naděje zabalená do lesklého obalu, která ale po týdnech či měsících vyprchá a vy se bude téměř vždy cítit mnohem hůř, než když jste začínali,“ vysvětluje svůj názor na hubnutí psycholožka Suzanne Manserová.

„Pokud navíc chcete hubnout primárně ne kvůli snížení hmotnosti, ale spíše proto, abyste byli třeba zdravější, je to o to horší. To, že máte třeba mohutnější postavu automaticky neznamená, že nejste zdraví, ani trochu,“ dodává pro server Yourtango.

Zdraví totiž není jen o hmotnosti jako takové, ale o tom, jak se soustředíte na tělesný pohyb a stravování. Pokud si myslíte, že tlustí lidé jsou tlustí, protože necvičí a špatně jedí, máte hodně zkreslený pohled na věc.

Jaké jsou podle psycholožky nejhorší důvody, kvůli kterým se lidé rozhodnou hubnout? A co je lepší než dieta?

Chci se cítit lépe

To je zřejmě hlavní důvod, proč mnozí lidé začínají s dietami. Chtějí mít lepší pocit sami ze sebe. A společnost jim k tomu tvrdí, pokud budou vypadat lépe, budou se i cítit lépe. A vypadat lépe znamená podle společnosti zhubnout.

Pokud i vy využíváte hmotnost jako součást rovnice směřující k tomu, abyste se cítili lépe, zkuste to změnit. Naučte se přijmout sami sebe takové, jací jste. Nemusíte se cítit dobře jen tehdy, pokud vám někdo řekne, že vypadáte dobře.

Zaměřte se na to, jak vám vaše tělo umožňuje žít život takový, jaký chcete než na to, jak vypadá. Zkuste si stanovit denní limit a vyzkoušejte se na své tělo dívat touto odlišnou optikou. Uvidíte, jak to ovlivní váš vztah k sobě samým.

Chci přitahovat partnera

Častou motivací pro hubnutí bývá i pocit, že pak budete atraktivní pro partnera. Váhové stigma je bohužel reálná věc, mnozí věří, že díky nižší váze se jim to povede. Ve skutečnosti možná opravdu zhubnete, a partnera skutečně najdete, a vaše aktuální hubenost se stane vaší realitou. Tou, která bude hlídat každé deko navíc ve strachu, že se silnější partnerovi líbit už nebudete.

Proto je podle odbornice snazší dát si místo diety práci s hledáním partnera, který vás bude mít rád takovou, jaká jste. A to neplatí výhradně jen pro ženy.

Chci být šťastnější

Zhubnutí může způsobit, že budete šťastnější, ovšem jen do chvíle, dokud si nižší váhu udržíte. A navíc, ani tehdy vám nikdo nezaručí, že budete šťastnější neustále. A vyvažovat štěstí jen vlastní váhou není ideální.

Šťastnější můžete být i díky jiným věcem. Zkuste přijít na to, co vám dělá skutečnou radost. Stejně tak podle odbornice pomáhá učit se vděčnosti. Mnoho věcí v životě bereme automaticky, ale nemusí to tak být stále.

Chci být zdravý/zdravá

Jak již bylo řečeno, mnoho lidí považuje své tělo za nezdravé jen proto, že nesplňuje společností stanovené „ideály krásy“. Než tak začnete hubnout, zkuste si nejprve ujasnit, co je skutečně nezdravé a co přesně je zásadní věc k řešení. Opravdu to je pár kilo navíc, než mají modelky či modelové?

Pokud o svém zdraví stále pochybujete, nechte si u lékaře udělat podrobné testy a teprve podle výsledků se s ním dohodněte, co je třeba změnit.

Chci se snáz hýbat

Tělesné proporce některých lidí jsou rozměrnější než u jiných, proto mohou ovlivňovat jejich výdrž či schopnost se snadno pohybovat.

V takovém případě je podle Manserové lepší změnit způsob myšlení. Místo hubnutí se zaměřit na pohyb těla. Nejprve se poraďte s lékařem ohledně možných zdravotních potíží, a pokud vám to situace dovolí, začněte se hýbat o něco více než aktuálně děláte.

Nejlepší je stanovit si pomalý pán. Trochu se protáhnout, jít se chvíli projít, jít si na chvíli zatancovat. Je lepší začít s tím, co vám nečiní žádné potíže.