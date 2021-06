Roztroušená skleróza ji nezlomila

„Brzy jsem přešla na biologickou léčbu, takže 18 z 21 let jsem stabilizovaná. Všude ťukám, doufám, že to tak zůstane,“ zmiňuje s úsměvem jeden z důvodů, díky nimž může vést prakticky normální život.

Z praxe bohužel zná mnohem horší případy. „Někdy je progrese obrovská, bohužel to bývá u mladých lidí, takže jsem zažila, že během dvou let to došlo až do fatálního konce. Ale to jsou fakt výjimky,“ podotýká Helena, podle níž dnešní medicína skýtá obrovské možnosti oproti době, kdy se s RS začala potýkat ona.