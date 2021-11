Recepty z jablek, švestek, dýně a hrušek

Jablka, švestky, dýně, hrušky. Bohatá nadílka ze zahrady potřebuje zpracovat. Něco můžeme uskladnit, něco hned použít do jídla, velká část sklizně pak poputuje do zavařovacích lahví, do mrazáku nebo do sušičky. Rozšiřte letos svůj repertoár.