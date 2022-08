První pomoc z domácích zdrojů při štípnutí komára

Při rozsáhlejším poštípání může pomoci i koupel z ovesných vloček, kdy do vany s teplou vodou přidáte šálek ovesných vloček nebo mletého ovsa.

Pokud se bojíte, aby vám následně vločky neucpaly odpad, pak je vložte do plátýnka. Koupel by měla trvat 20 minut.

Nikdy ale nepřikládejte led přímo na pokožku, ale vždy jej vložte do sáčku a zabalte např. do žínky či malého ručníku. Obklad na místo přikládejte na 5-10 minut několikrát denně.

Med se používá k léčbě celé řady potíží již stovky let. Jeho předností je, že má antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti. I u štípance tak může pomoci snížit zánět, zároveň člověku brání si podrážděnou pokožku škrábat.

Listy bazalky obsahují antioxidanty, které snižují zánět. Můžete si z ní připravit účinný nálev. Do dvou šálků horké vody dejte 30 g sušených lístků bazalky a nechte je do vychladnutí louhovat. Poté do nálevu ponořte žínku, tu pak přikládejte na štípance.